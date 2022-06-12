Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Концерт в честь 30-летия образования органов внутренних дел прошел в Кокшетау

    12 Июня 2022, 02:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сцене амфитеатра, расположенного в центре Кокшетау, состоялся праздничный концерт, посвященный 30-летнему юбилею казахстанской полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Насладиться музыкальными номерами, подготовленными сотрудниками департамента полиции при поддержке управления культуры, смогли жители и гости областного центра, а также ветераны органов внутренних дел и члены семей полицейских.

    «На протяжении 30 лет органы внутренних дел выполняли и выполняют сложнейшие задачи по сохранению правопорядка в стране, ведут непримиримую борьбу с преступностью, стойко стоят на защите национальных интересов государства, оберегают покой и безопасность граждан. Этот год является особенным для каждого сотрудника полиции и мы рады поделиться с вами нашими достижениями и победами. Наряду с основными задачами, стоящими перед нами, департамент полиции обладает большим творческим потенциалом: наши вокалисты - победители и призеры как областных, так и республиканских конкурсов», - отметил в приветственной речи начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Думан Таев.

    Вниманию зрителей в этот вечер представили 17 музыкальных номеров. Поздравил стражей порядка и детский образцовый хореографический ансамбль «Импульс», порадовав зрителей зажигательными танцами. Бурными овациями встретили гости и участников группы «Рубеж», состоящей из ветеранов органов внутренних дел и исполнившей попурри 80-х годов.

    Самых маленьких гостей ждал особенный сюрприз в виде бесплатного мороженого. В завершение концертной программы вокальная группа департамента исполнила авторскую песню «На страже».

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Юбилей МВД РК Регионы Кокшетау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков