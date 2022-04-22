Концерт в честь 100-летия Розы Баглановой состоялся в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой порадовала жителей и гостей города Павлодара большим праздничный концертом «Қазақ деген халықтың еркесімін». Долгожданное событие состоялось в честь 100-летия Народной артистки СССР и Казахстана Розы Тажибаевны Баглановой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Во дворце культуры имени Естая прозвучали всеми любимые песни «Ах, Самара – городок», «Әдемі-ау», «Бәрінен де сен сұлу», «Сәулем-ай», «Іңкәрім-ай», «Ақтамақ», «Сыр гүлі», которые исполняла когда-то Роза Багланова. В этот вечер эти шедевры зазвучали по-новому в исполнении артистов Қазақконцерта.

На сцене выступили известные исполнители: Ерлан Рысқали, Клара Төленбаева, Ардақ Балажанова, Ерболат Шалдыбеков, Біржан Айтахметов, Азат Малик, Салтанат Ахметова, Жанна Сандыбаева, Дінисламбек Жайлаубай, Салтанат Мендыгалиева, Айзада Капонова, Асқар Мұқият, Ардақ Елеусіз, Дарын Құдайбергенов, Гульнар Кошенова, Аяшова Ақмарал. Также своим творчеством порадовали Государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» под художественным руководством Бауыржана Актаева и артисты Павлодарской областной филармонии имени И. Байзакова.

Публика высоко оценила выступления артистов, отблагодарив их восторженными овациями. Слова благодарности также выразила руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалинова. Она вручила благодарственное письмо от имени акима Павлодарской области Абылкаира Ыскакова, адресованное директору Қазақконцерта Актоты Раимкуловой и всему коллективу концертной организации.

«На концерте присутствуют специальные делегации зрителей из каждого города и района Павлодарской области. Это было сделано в целях обеспечения общедоступности такого яркого события, которым порадовал нас Қазақконцерт. Очень важно, чтобы богатое наследие Розы Баглановой всегда оставалось в памяти народа и именно такие концерты способствуют популяризации ее творчества»,- сказала Самал Балгабайкызы.

Как отметил официальный представитель ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» Еламан Төлепберген, официальное начало празднования 100-летнего юбилея Розы Баглановой стартовало в именно в Қазақконцерте.

«В прошлом году нашей концертной организации было присвоено имя Розы Баглановой, и в этом году мы одни из первых начали осуществлять новые проекты в честь юбилея Розы Тажибаевны. Наша цель – обеспечить общедоступность концертов в регионах страны, укрепить связи в сфере искусства с региональными концертными организациями. В этом месяце гастроли Қазақконцерта в честь 100-летия Розы Баглановой прошли уже в городах Кокшетау, Петропавловск и Павлодар. 24 апреля состоится гастрольный концерт в Караганде. Таким образом мы хотим внести свой вклад в увековечивание памяти великой певицы», - отметил Еламан Төлепберген.

Напомним, 100-летие легендарной певицы включено в Международный календарь памятных дат 2022-2023 гг. ЮНЕСКО. Официальное начало празднование юбилея стартовало 1 марта в столице. Мероприятие, инициированное Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, носит массовый характер, и в течение года будет проводиться во всех регионах страны.