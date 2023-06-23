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    Концерт Торегали Тореали в Астане отменен

    23 Июня 2023, 11:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева подтвердили отмену казахстанского певца Торегали Тореали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева на 7 июля был запланирован концерт Торегали Тореали и Абдижаппара Алкожи. Вчера, 22 июня, организатор концерта сообщил о том, что концерт не состоится. Значит, этот концерт не пройдет в нашем зале», - сообщили в пресс-службе филармонии.

    Ранее казахстанский певец постановлением суда привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ему наложено адмвзыскание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

    Кроме того, в отношении артиста зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти».

    Младшая сестра певца Торегали Тореали Дина Тореали ранее высказалась о задержании брата.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Общество Торегали
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