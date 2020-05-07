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    Концерт под окнами ветеранов устроили полицейские ВКО

    7 Мая 2020, 21:07

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске под окнами ветеранов Великой Отечественной войны, полицейские организовали ко Дню Победы концертную программу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    Полицейские установили LED-экран под окнами ветеранов Великой Отечественной войны Курмата Рахимовича Рахимова и Семенова Михаила Александровича.

    «Обычно в режиме карантина под окнами и на дворовой площадке ветерана относительно спокойно, но с вечера жители дома заметили объявление, где департамент полиции ВКО приглашает на концерт, при этом прямо не выходя с квартиры - к окнам.

    Концерт подготовлен творческим коллективом департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Часовая праздничная программа была слышна на всю округу», - пояснили в пресс-службе.

    Отметим, что в связи с введением чрезвычайного положения полицейские проходят службу в особом режиме. Творческий коллектив страж порядка в течение недели готовили праздничные видеономера, выкроив время в плотном рабочем графике.

    Солисты хора департамента исполнили песни военных лет, где в каждом музыкальном номере творческие полицейские старались поднять и подарить праздничное настроение. В репертуаре концертной программы прозвучали исполнения и детей сотрудников полиции.

    Услышав песни за окном, участник ВОВ Рахимов Курмат Рахимович, поспешил надеть свой парадный китель с медалями и последовал к окну. Он был удивлен, хотя не скрывал, что ждал поздравление от своих бывших коллег. Полковник Курмат Рахимов более 15-лет проработал заместителем начальника УВД Восточно-Казахстанской области.

    «Каждый из нас прекрасно понимает, что для ветеранов Великой Отечественной войны парад - это святое. В этом году в связи с пандемией коронавируса проведение парадов отменено, в тоже время оставить их без внимания и праздничного настроения мы не имеем право. Поэтому решили провести праздничную программу в новом формате», - отметил начальник департамента полиции полковник полиции Сагат Мадиев.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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