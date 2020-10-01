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    Концерт под окнами ветеранов устроил оркестр в Усть-Каменогорске

    1 Октября 2020, 14:30

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске ​ко Дню пожилых людей военный​ оркестр Нацгвардии сыграл под окнами ветеранов известные произведения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Шығыс» НГ РК.

    В ведомстве сообщили, что офицеры и представители Совета ветеранов регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии поздравили своих ​ ветеранов ​ в честь Международного дня пожилых людей.

    Военный оркестр воинской части ​ 5518 сделал настоящий праздник во дворе дома майора в отставке ​ Виталия​ Чирва а и подполковника​ в отставке ​ Любика Чикинова, сыграв музыкальные композиции такие​ как «Соловьиная​ роща», «Казахский вальс», «Рио-рита» и другие.

    Начальник управления воспитательной и социально-правовой работы​ ​ РгК «Шығыс» НГ РК подполковник Руслан Белялов вручил виновникам торжества поздравительные​ адреса и подарки​ от имени командующего региональным командованием «Шығыс» НГ РК полковника Рустема Акбалина​ и пожелал пожилым людям​ долгих лет жизни и всегда оставаться в строю ветеранов Нацгвардии.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Культура Армия Общество
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