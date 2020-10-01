Концерт под окнами ветеранов устроил оркестр в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске ко Дню пожилых людей военный оркестр Нацгвардии сыграл под окнами ветеранов известные произведения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Шығыс» НГ РК.
В ведомстве сообщили, что офицеры и представители Совета ветеранов регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии поздравили своих ветеранов в честь Международного дня пожилых людей.
Военный оркестр воинской части 5518 сделал настоящий праздник во дворе дома майора в отставке Виталия Чирва а и подполковника в отставке Любика Чикинова, сыграв музыкальные композиции такие как «Соловьиная роща», «Казахский вальс», «Рио-рита» и другие.
Начальник управления воспитательной и социально-правовой работы РгК «Шығыс» НГ РК подполковник Руслан Белялов вручил виновникам торжества поздравительные адреса и подарки от имени командующего региональным командованием «Шығыс» НГ РК полковника Рустема Акбалина и пожелал пожилым людям долгих лет жизни и всегда оставаться в строю ветеранов Нацгвардии.