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    Концерт под окнами квартиры ветерана ВОВ устроили сотрудники ДЧС ВКО

    6 Мая 2021, 12:13

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Труженика тыла ВОВ Самаркину Нину Кузьминичну спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области поздравили музыкальным концертом под окнами ее квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Поздравить с Днем Победы труженика тыла ВОВ Самаркину Нину Кузьминичну спасатели решили по-особенному. Духовой оркестр ДЧС ВКО под окнами ее дома устроил целый музыкальный концерт. В условиях карантинных мер это весьма актуально. Да и здоровье 84-летней Нины Кузьминичны с каждым годом все хуже, поэтому послушать музыкальные композиции было удобно прямо с балкона своей квартиры.

    Нина Кузьминична Самаркина – труженик тыла. В войну жила в Алматы. В то время ей было всего 5 лет, но она уже вместе с мамой работала в госпитале, куда привозили раненых солдат. Подносила воду солдатам, делала уборку помещений, по просьбам медперсонала приносила бинты и другие необходимые материалы. В раннем возрасте она столкнулась с болью и горем людей, которых привозили с фронта.


    В 1947 году семья переехала в Усть-Каменогорск, где Нина Кузьминична окончила школу. Работала на Ульбинском металлургическом заводе, а затем 24 года 6 месяцев и 6 дней диспетчером в пожарной части.

    «В основном помогали городу бороться с пожарами. В нашей работе все зависело от того, как мы, диспетчера, быстро сработаем: правильно направим подразделение, уточним всю обстановку, не перекинулся ли пожар на другие дома. Так и работали дружно, слаженно» - рассказала Нина Кузьминична.


    Концерту тыловик Самаркина была очень признательна. Слезы радости и нахлынувшие воспоминания охватили ее. Концерт в режиме онлайн смогли также посмотреть и другие ветераны, и труженики тыла, живущие в регионе.

    В этот день по многолетней традиции ветераны службы ДЧС ВКО возложили цветы к Мемориалу Победы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Общество МЧС
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