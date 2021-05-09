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    Концерт под окнами: как в Нур-Султане поздравляют ветеранов ВОВ

    9 Мая 2021, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал, как в Нур-Султане поздравляют ветеранов с Днем Победы, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с днем Победы!

    Наши предки, защищая Отчизну, проявили мужество и самоотверженность. Благодаря им в нашей стране царят мир и благополучие. Их героический жизненный путь является ярким примером для всех поколений. Наш долг - чтит память наших ветеранов.

    Учитывая эпидемиологическую обстановку в городе, не представлялось возможным провести массовые мероприятия. Но, несмотря на это, постарались уделить должное внимание нашим героям. Под окнами ветеранов организовали шествие и выступление военного оркестра. Оркестр исполнил песни военных лет. Радостно наблюдать, как и детвора с восторгом и большим уважением смотрела на ветеранов, с нескрываемым интересом на концерт. Учитывая, что груди ветеранов украшены медалями, дети с удовольствием слушали их военные истории.


    Государство оказывает меры поддержки нашим героям. Каждому ветерану Великой Отечественной войны в канун праздника оказали финансовую помощь в размере 1 млн тенге, также денежные средства предусмотрены приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и т.д. Также оказываем и другие меры социальной поддержки.

    Накануне по поручению Главы государства открыли памятник дважды герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову.

    В праздник Великой Победы желаю каждому крепкого здоровья и семейного благополучия!», - написал аким столицы.


    Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Общество
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