Концерт «Мерекелік шашу» пройдет в День Республики в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В День Республики, 25 октября, жителей столицы и гостей города ждет праздничный концерт «Мерекелік шашу». Музыкальный вечер состоится на сцене «Астана Опера», в Камерном зале им. К. Байсеитовой, где выступят знаменитые солисты «Астана Опера» и артисты известного ансамбля классической музыки «Камерата Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

«В первую очередь хочу поздравить всех соотечественников с наступающим Днем Республики. Если вы помните, этот день отмечался как государственный праздник с 2001 по 2009 год. После изменений в законе, мы перестали его праздновать. В этом году на заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой восстановить статус Дня Республики как национального праздника, который вновь широко отмечается в каждом уголке Казахстана, чему мы очень рады», - сказал директор оперной труппы «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.

Этот день занимает особое место в истории нашей страны, ведь 25 октября – день принятия декларации о государственном суверенитете Казахстана. После решения Верховного Совета Казахской ССР от 25 октября 1990 года Казахстан стал признаваться независимым государством. Эта декларация была основным документом на пути к созданию независимого государства. Сразу после его принятия были утверждены границы страны, государственные символы и другие важные документы.

«Как сказал наш Президент: «Это был первый шаг к независимости нашей страны. Поэтому мы должны ежегодно 25 октября отмечать День Республики как главный праздник нашей страны». Для нас большая честь включить в программу произведения о Казахстане, нашей замечательной Родине, подарить в этот прекрасный день хорошее настроение нашему дорогому слушателю», – заключил известный оперный певец.

На праздничном вечере публика сможет оценить выступление ансамбля классической музыки «Камерата Казахстана» под руководством организатора концерта – Народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии РК, профессора Гаухар Мурзабековой. Известный коллектив, вот уже четверть века, дарит свое искусство поклонникам не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Ансамбль выступит под управлением главного дирижера Государственного камерного оркестра «Камерата Казахстана» Павла Тарасевича. Кроме того, вниманию слушателей предложат скрипичную музыку в исполнении лауреата международных конкурсов Еркебулана Сапарбаева. В концерте прозвучат сочинения казахстанских композиторов и произведения из золотой коллекции мировой камерной классики.

Солисты «Астана Опера» - известный баритон Азамат Желтыргузов, тенор Артур Габдиев, сопрано Назым Сагинтай – приготовили для слушателей сочинения на патриотические темы.

«Я живу в суверенной стране и считаю, что сегодняшние большие достижения в сфере культуры – это результат упорного труда и комфортной атмосферы, созданной для людей искусства в Казахстане. У нас прекрасный театр, где есть все условия для творчества, это вдохновляет и дает стимул расти и развиваться. По мере приближения Дня Республики, я еще больше испытываю чувство гордости за свою страну. И поздравляю всех своих соотечественников с прекрасным праздником, желаю крепкого здоровья и ясного неба над головой», - отметила солистка «Астана Опера» Назым Сагинтай.



