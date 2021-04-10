Концерт казахской музыки состоялся в Большом театре Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В камерном зале Большого театра Беларуси при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь состоялся концерт «Весенний вальс» с участием солистки Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Клавдии Потёмкиной и ведущего солиста Национального академического театра оперы и балета им. Абая, лауреата международных премий Нуржана Бажекенова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Очень символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в юбилейный год для наших стран - 30-летия со дня обретения Независимости. Это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение свободы, мечты, которую лелеяли многие поколения наших предков. По меркам истории 30 лет – всего лишь мгновение. Однако для многих народов этот период вместил в себя целую эпоху, наполненную трудностями и победами, кризисами и достижениями», - сказал в приветственной речи к зрителям Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев.

Посол отметил, что Казахстан сегодня - это успешная страна с хорошим экономическим потенциалом и большими планами на будущее, ориентированное, в первую очередь, на рост благосостояния казахстанцев.

Он заметил, что когда говорят о достижениях государства, обычно приводят данные о росте ВВП и других экономических показателях. «На мой взгляд, одним из главных критериев оценки успешности государства является состояние и уровень роста культуры, появление новых талантов и возможностей для искусства», - сказал А. Бейсенбаев. Дипломат подчеркнул, что культура и искусство не имеют границ и национальностей, а нынешний концерт еще раз подтверждает это.

Посол поблагодарил заместителя министра культуры Республики Беларусь Валерия Громаду, генерального директора Александра Петровича за масштабную поддержку проекта.

«Казахстан и Беларусь связывает общая история, единое духовное пространство, мы - близкие и братские народы. Я очень рад, что на исторической сцене Большого театра в Минске прозвучит музыка в исполнении мэтров казахского искусства. Уверен, что данное мероприятие будет способствовать очередному открытому диалогу культур между нашими странами, развитию взаимопонимания и гармонизации межкультурного сотрудничества», - подчеркнул А. Бейсенбаев.

В. Громада в своем выступлении отметил, что с момента обретения независимости и начала суверенного развития Беларусь и Казахстан всегда были и остаются стратегическими партнерами.

«Приятно отметить, что между Беларусью и Казахстаном существуют разноплановые связи в гуманитарной сфере. Созданы предпосылки для многостороннего развития сотрудничества в сфере культуры, а добрые традиции культурного сотрудничества между странами крепнут, наполняются новым содержанием в виде реальных проектов», - сказал заместитель министра культуры РБ.

По его словам, в современном бурном и противоречивом потоке жизненных событий назначение культуры и искусства состоит в том, чтобы нести народам вечные ценности: добро, мир, красоту. В этом процессе исключительно благородная миссия отводится деятелям культуры.

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский отметил, что концерт проходит в год 30-летия СНГ, сформированного с принятием Алматинской декларации 21 декабря 1991 года.

«СНГ от Казахстана всегда получало новые инициативы в плане своего развития, создания новых интеграционных структур, и в частности, Евразийского экономического союза, а также по другим вопросам, направленным на укрепление и эффективность содружества», - сказал В. Гуминский.

Он поздравил казахстанский народ с 30-летием Независимости и пожелал успехов на пути созидания и движения вперед.

«В этом концерте мы хотели бы рассказать о дружбе наших стран - Беларуси и Казахстана, выказать уважение и любовь к нашим культурам. Новый год в Казахстане приходит тогда, когда природа оживает. Поэтому и название у нашего проекта – «Весенний вальс», - пояснила К. Потемкина в интервью журналистам перед концертом. - Надеюсь, что зрители проникнутся волшебством казахской музыки, казахских кюев».

В программе концерта в исполнении К. Потемкиной и Н. Бажекенова прозвучали песни «Гакку» из оперы Е. Брусиловского «Кыз-Жибек», «Айтым салем Каламкас» и «Тоярсын» (муз. C.Мухамеджанова) на слова А.Кунанбаева, песня «Кусни Корлан» Е. Беркимбаева на музыку К. Мусина, казахская народная песня «Гашыгым». Оперные арии и дуэт Сары и Биржана из оперы М. Тулебаева «Биржан и Сара», Айдара - из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, а также «Казак вальсы» Л.Хамиди на слова С. Муканова. Азамат Оспанов исполнил кюи «Адай» и «Тартыс».

Второе отделение было посвящено белорусской и мировой классике. К. Потемкина исполнила арию Надежды Яновской из оперы «Дикая охота короля Стаха» В. Солтана, Н. Бажекенов - арию Каварадоccи из оперы «Тоска» Дж.Пуччини, также прозвучал дуэт Манон и Де Грие из оперы «Манон Леско» Ж.Массне. В посвящение великой казахской оперной диве Бибигуль Тулегеновой К. Потемкина спела «Весенний вальс» А.Зацепина на слова Я.Зискинда. Зрители смогли услышать и другие произведения мэтров мировой классической музыки.