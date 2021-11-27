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    Концерт казахского национального искусства прошел в Турции

    27 Ноября 2021, 10:53

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В Стамбуле прошел музыкальный концерт «Алтыбакан» с участием коллектива Художественного театра «Алатау», прославляющего традиционное казахское искусство, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Концерт, посвященный 30-летию Независимости Казахстана, прошел при поддержке мэрии города Стамбула.

    В культурном мероприятии приняли участие посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, представители мэрии города, директор Художественного театра «Алатау» Ринат Заитов, казахская диаспора, интеллигенция, общественные деятели и получающие образование в Турции студенты из Казахстана.

    Выступая на церемонии открытия, Абзал Сапарбекулы поздравил присутствующих с 30-летием Независимости Республики и выразил уверенность в том, что подобные концерты внесут свой вклад в укрепление культурных связей между двумя странами.

    Посол также подробно рассказал о достижениях в казахстанско-турецких отношениях за период тридцатилетия независимости Казахстана.

    Наряду с традиционными песнями, в программе концерта «Алтыбакан» прозвучали старые, уже давно забытые народные песни казахов.

    На сцене был показан традиционный казахский быт, считающийся великим наследием и духовной реликвией нации.

    Турецкому зрителю в игровой манере были представлены такие культурные традиции казахского народа, как вечерние сборы у костра, песнопение, игра на домбре, айтыс, национальные танцы и различные традиционные игры казахской молодежи.

    В завершение культурного вечера коллетив Художественного театра «Алатау» исполнил песни на турецком языке.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Внешняя политика Казахстана Культура Турция 30 лет Независимости
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