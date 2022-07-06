Концерт для всех возрастов устроили в Павлодаре в День столицы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре ко Дню столицы запланировали несколько выступлений, в том числе вечером на «Ertis Рromenade». Днем павлодарцев развлекали в центральном парке культуры и отдыха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Несмотря на пасмурную погоду, на концерт «Астана күнімен» собралось немало зрителей, детей забавляли аниматоры.

«Хорошо, что у нас есть День столицы, – сказала Ангелина Левина. – Молодежи прививается патриотизм, любовь к столице, стране, в которой они живут, и народу, частью которого они являются»

Концертную программу составили таким образом, чтобы она была интересной любителям и детского творчества и взрослых исполнителей.

На сцене в центральном парке культуры выступили ансамбль образцового танца «Иртышские жемчужины», танцевальный коллектив «Эврика» павлодарского клуба ветеранов «Замандас», павлодарские исполнители Гульнар Жапарова, Алин Каптаева, Бахытжан Жумальдинов, Шахтияр Шахматаева.

«Наша столица известна всему миру своей красотой, необычностью, оригинальностью. И мы, казахстанцы, гордимся, что у нас есть такая столица, – сказал певец Бахытжан Жумальдинов. – Столица сдружила весь Казахстан, потому что в ее строительстве участвовали люди со всех областей страны. Да и в нашей стране самое главное и святое сокровище – это дружба народов, которой нет нигде, и мы должны этим гордиться, чтить и хранить».

Фото: pavlodarnews.kz