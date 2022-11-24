Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Концепцию развития сельских территорий внесут в Правительство в 2023 году

    24 Ноября 2022, 17:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году зарплата ветеринаров вырастет на 50 процентов. Об этом на заседании Сената сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 1 марта 2023 года мы внесем в Правительство концепцию развития сельских территорий. Она состоит из 10 направлений. Для каждого направления существуют определенные критерии. Действия центральных и местных исполнительных органов координирует Министерство национальной экономики», - сказал Роман Скляр.

    Он также остановился на вопросах развития сельского хозяйства.

    «Если сельское хозяйство не будет развиваться, жизнь сельчан не будет исправлена. Вы это хорошо знаете. Какая работа была проделана в этом направлении? В рамках поручения Президента реформируется сфера ветеринарии. Цель реформ - распределение обязанностей между центром и регионами, установление статуса ветеринарного врача, повышение их заработной платы и социальной поддержки. В конце года внесем в Парламент соответствующие законопроекты», - проинформировал первый заместитель Премьер-Министра.

    По его словам, заработная плата ветеринаров в этом году выросла на 50%. В 2023 году их зарплата снова увеличится на 35-50%.

    «Ветеринарам будет выплачено двухмесячное пособие на оздоровление. Мы переводим ветеринарию в цифровой формат», - сказал Р. Скляр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Сенат Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    «С дипломом - в село!» - подъемные пособия для молодых специалистов увеличат в Казахстане
    Сенаторы обеспокоены ходом строительства и качеством автодорог в Казахстане
    Более 120 млрд тенге выделили на проект «Ауыл-ел бесігі» в РК
    200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
    Популярное
    1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
    2 «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
    3 Качество жизни неразрывно связано с уровнем защиты прав потребителей – МТИ РК
    4 Опухоль головного мозга удалили двухмесячной малышке в Астане
    5 Пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане
    Новости партнеров