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    • Концепцию развития сельских территорий разработают в Казахстане

    2 Августа 2022 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал поручение в рамках реализации Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами обеспечить качественное и своевременное исполнение показателей и мероприятий нацпроекта», - сказал Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства.

    Глава Кабмина также поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами областей до 1 октября разработать проект концепции развития сельских территорий.

    «Акиматам областей обеспечить прием, обустройство и поддержку переселенцев в соответствии с индикаторами национального проекта», - добавил Алихан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Премьер-министр РК #Регионы #Алихан Смаилов
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