Концепцию развития сельских территорий Казахстана примут в марте 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал о запланированной работе по улучшению качества жизни сельского населения страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится работа по разработке Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Ее принятие планируется до конца марта 2023 года. Основная цель Концепции – улучшение качества жизни сельского населения и создание для них благоприятной среды», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

Для этого, по его словам, за счет развития институционального обеспечения будет улучшена эффективность региональной политики.

«В настоящее время рабочая версия Концепции обсуждается с местными исполнительными органами», - добавил вице-министр.

Ранее Тимур Жаксылыков поделился планами по совершенствованию процесса привлечения инвесторов.

«Для снижения расходов инвесторов и ускорения принятия инвестиционных решений проводится работа по предоставлению готовых производственных площадок по типу «ready-built factory», - сообщил он.



