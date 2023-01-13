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    Концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий разрабатывают в РК

    13 Января 2023, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что в настоящее время разрабатывается Концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно нашей деятельности, в прошлом году было проведено 20 важных мероприятий, восемь из которых были организованы с участием мировых экспертов, известных ученых и политиков, представителей международных организаций. Также мы провели более 60 двусторонних встреч с руководителями дипломатических миссий и международных организаций.

    Укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, также единства – одна из наших главных целей», - сказал Дархан Кыдырали на расширенном заседании коллегии МИОР РК.

    Как проинформировал министр, по поручению Президента страны разработана концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы.

    «Одним из важных мероприятий в политической жизни страны стал Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняли участие более 100 делегаций из 50 стран. Важным событием во время съезда стал и государственный визит Папы Римского Франциска в нашу страну. В настоящее время разрабатывается концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2030 годы», - сообщил Дархан Кыдырали.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Съезд лидеров мировых религий МИОР
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