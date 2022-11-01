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    Концепцию развития образования до 2026 года утвердило Правительство РК

    1 Ноября 2022, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития образования РК на 2022-2026 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, представленный проект Концепции направлен на обеспечение доступности качественного образования на всех его уровнях – от детского сада до университета.

    «В документе представлены достаточно амбициозные целевые индикаторы. К 2026 году абсолютно все дошкольные организации внедрят международные инструменты оценки качества воспитания и обучения. Родители смогут выбирать места в любой дошкольной организации по принципу подушевого финансирования. Предусмотрены мероприятия по реализации индекса и интерактивной Карты благополучия детей», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По поручению Главы государства для создания в школах комфортной и безопасной среды разрабатывается Национальный проект «Комфортная школа».

    «Для обеспечения малокомплектных школ качественным образованием внедряются проекты «Мобильный учитель», «Шефство сильных школ над школами с низкой результативностью», «Қамқор жанұя». К 2025 году запланировано строительство школ на 840 тысяч мест по новым строительным стандартам», - добавил Алихан Смаилов.

    «Все планы Концепции в конечном итоге должны обеспечивать качественное и всестороннее развитие наших детей. Особое внимание следует обратить на внедрение признанных инструментов оценки результатов развития детей. Для обучения молодежи навыкам предпринимательства при колледжах, в том числе сельских, создадут малые инновационные предприятия. Это позволит 75% выпускникам колледжей трудоустраиваться сразу после окончания обучения», - обратился глава Кабмина.

    Также Премьер-Министр напомнил, что ведущие вузы трансформируются в исследовательские университеты, увеличится число филиалов авторитетных зарубежных университетов. К 2026 году увеличится размер стипендий бакалавров в два раза, магистрантов и докторантов - более чем в 1,5 раза. Реализация мер Концепции нацелена на улучшение качества образования и повышение показателей Казахстана в международных образовательных рейтингах.

    Во время заседания члены Правительства проголосовали за утверждение представленной Концепции.

    «Министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо обеспечить своевременное исполнение мероприятий Концепции развития образования. Также следует принять меры по синхронизации Концепции с Нацпроектом «Образованная нация «Білімді ұлт», проектом «Комфортная школа». Министерству цифрового развития надо принять меры по обеспечению организаций образования качественным доступом к интернету», - поручил Алихан Смаилов.

    Ранее глава Минпросвещения представил Концепцию развития образования до 2026 года.


    Фото: primeminister.kz





    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Алихан Смаилов
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