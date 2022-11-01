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    Концепцию развития образования до 2026 года представили в Правительстве РК

    1 Ноября 2022, 10:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Концепцию развития образования РК на 2022-2026 годы представил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разработана Концепция развития образования до 2026 года. Концепция предусматривает основные приоритеты, определенные в стратегических и программных документах. Мы с учетом результатов разных международных исследований и анализов провели обсуждения с экспертами и педагогической общественностью, выработали соответствующие предложения. Согласно компетенции предусмотрено шесть направлений, 109 мероприятий», - сообщил в ходе заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

    Он отметил, что министерство примет качественные меры для реализации задач и инициатив, предусмотренных в рамках Концепции образования.

    Также глава ведомства остановился на вопросе, связанном с ранним развитием детей.

    «Важный уровень образования - детские сады. Согласно исследованиям, детские сады влияют на интеллектуальное, эмоциональное, социальное, психологическое развитие детей. В этой связи в детских садах внедряется новая модель развития детей, меняются программы и методы преподавания. Это, можно сказать, самое большое изменение в сфере дошкольного воспитания и обучения. Если раньше программа была слишком академической, и дети в возрасте 3-4 лет учили уроки по 20 минут, то теперь с учетом международного опыта воспитательный процесс обучения будет проходить через игру», - пояснил глава ведомства.

    По словам министра, будут созданы все условия для целостного развития ребенка.

    «Дети будут здоровыми, коммуникабельными, физически активными, с открытым креативным мышлением и с ценностями патриотизма, трудолюбия и тяги к знаниям», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК
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