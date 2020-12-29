Концепцию по безопасности и охране труда до 2030 года поручил разработать Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главной задачей всех сторон трудовых отношений является соблюдение трудового законодательства и данный вопрос нужно держать на особом контроле. Об этом заявил на заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Аскар Мамин, действующая система регулирования трудовых отношений позволяет обеспечивать баланс интересов между работодателями и работниками.

«Реализация в текущем году Комплексного плана по предупреждению и разрешению трудовых конфликтов позволила обеспечить социальную стабильность в трудовой сфере. В результате принятых мер количество конфликтов на предприятиях сократилось в 2 раза. С начала текущего года погашена задолженность по заработной плате на 4,2 млрд тенге, защищены права 31 тысячи работников. В рамках заключенных меморандумов сохранено более 2,3 млн рабочих мест. Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией, удалось удержать безработицу на уровне 5%», - сказал Премьер-Министр.

Он напомнил, что в целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда реализуется Дорожная карта по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда до 2023 года.

«Хочу подчеркнуть, что главной задачей всех сторон трудовых отношений является соблюдение трудового законодательства, и надо держать данные вопросы на особом контроле. В этой связи поручаю: Министерству труда совместно с акиматами и госорганами выработать алгоритм выявления задолженности по заработной плате в проактивном режиме на основе данных информационных систем. Для мониторинга трудовых отношений необходимо обеспечить полный перевод трудовых договоров в электронный формат. Это позволит обеспечить оперативный и объективный контроль над соблюдением трудовых прав граждан», - сказал Аскар Мамин.

Для поэтапного сокращения рабочих мест с вредными условиями труда, до конца первого полугодия 2021 года Министерству труда совместно с социальными партнерами Аскар Мамин поручил разработать Концепцию по безопасности и охране труда до 2030 года.

«Акиматам поручаю совместно с заинтересованными госорганами обеспечить исполнение работодателями обязательств по сохранению рабочих мест в рамках заключенных меморандумов, не допускать массового высвобождения работников и принять меры содействия занятости. Министерству финансов - принять действенные меры по выплате задолженности по заработной плате на предприятиях, проходящих реабилитацию, а также снижению задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям», - поручил Премьер-Министр.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов назвал регионы Казахстана с наибольшим ростом производственного травматизма.