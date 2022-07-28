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    Концепцию первого в Павлодаре экопарка предложили разработать горожанам

    28 Июля 2022, 20:15

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Горожане сами разработают концепцию первого в Павлодаре экопарка. Обустраивать зону отдыха планируют в следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Павлодарцам предложили поучаствовать в разработке концепции экопарка. Его планируют обустроить в Усольском микрорайоне – на территории существующего парка за мостом. Но проекта пока нет.

    «Мы хотим, чтобы вся инициатива была от населения. Будет не так, как раньше, когда проектировщик сам разрабатывает и подрядчик делает, – сказал аким города Асаин Байханов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. – Идею и концепцию парка разработают сами жители города».

    Парк «Усолка» за мостом занимает 64 гектара. Какую территорию охватят при проектировании, решат геологи. Аким города заверил, что выкапывать или вырубать деревья в парке не будут, изменения в ландшафте должны быть минимальными. В зоне отдыха должны провести освещение, установить лавочки и проложить дорожки.

    По словам градоначальника, в экопарке будут использовать преимущественно экологические материалы: природный камень, дерево.

    «Нам необходимо распределить поток отдыхающих в городе. Потому что основная нагрузка приходится на набережную. Мы рассматриваем возможность капитального ремонта набережной. Это одна из основных причин, зачем нам нужно новое место для отдыха», – добавил Асаин Байханов.

    Предложения по обустройству экопарка от павлодарцев будут принимать до конца августа. Оставить свою идею можно на сайте www.usolka-park.kz или пройти по ссылке в шапке инстаграм-профиля @usolka_park. Там же горожанам предложат сначала пройти опрос.

    Предложения и замечания павлодарцев проектировщики учтут при разработке концепции парка. А в следующем году начнут реализовывать.

    Ранее столичные урбанисты представили концепцию развития Павлодара. Специалисты проанализировали город, выявив его сильные и слабые стороны. Среди объектов, которые эксперты рекомендовали осовременить, – улица Лермонтова, стадион, экопарк и лыжная база.

    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Экология Общество Павлодар
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