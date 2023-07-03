Концепцию обеспечения общественной безопасности представили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Туркестанской области состоялось мероприятие на тему «Концепция обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Данный документ является началом совместной работы полиции и других государственных органов по обеспечению общественной безопасности. В соответствии с концепцией планируется сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и прозрачная, системная работа по вопросам общественной безопасности», – отметил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

К примеру, согласно анализу 80% преступников не имеют работы, треть – ранее судимые, 50% преступлений против личности совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Иными словами, для устранения причин и условий, способствующих преступности, необходима планомерная работа со специалистами всех соответствующих отраслей.

Напомним, что Туркестанская область занимает одно из лидирующих мест по преступности в республике.