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    Концепцию обеспечения общественной безопасности представили в Туркестанской области

    3 Июля 2023, 23:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Туркестанской области состоялось мероприятие на тему «Концепция обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Данный документ является началом совместной работы полиции и других государственных органов по обеспечению общественной безопасности. В соответствии с концепцией планируется сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и прозрачная, системная работа по вопросам общественной безопасности», – отметил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

    К примеру, согласно анализу 80% преступников не имеют работы, треть – ранее судимые, 50% преступлений против личности совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

    Иными словами, для устранения причин и условий, способствующих преступности, необходима планомерная работа со специалистами всех соответствующих отраслей.

    Напомним, что Туркестанская область занимает одно из лидирующих мест по преступности в республике.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область Другие государственные органы
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