Концепцию нового Водного кодекса разработали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект нового Водного кодекса в утвержденный срок будет внесен в Мажилис. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем земель с применением водосберегающих технологий к 2025 году в национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса планируется увеличить с 265 до 450 тыс. га», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

По его словам, за счет увеличения объема оборотного или повторного водоснабжения в промышленности объем забора чистой воды сократится на 1,3 кубических километра.

«В соответствии с поручением Главы государства, данным на расширенном заседании Правительства 8 февраля, разрабатывается новый Водный кодекс. Принятие нового Водного кодекса станет основой для сохранения водно-ресурсного потенциала страны, стимулирования использования водосберегающих сооружений, повышения роли общества в управлении водными ресурсами и спросом на воду, а также внедрения научного сопровождения отрасли», - подчеркнул Досбол Бекмагамбетов.

Было отмечено, что разработана концепция нового Водного кодекса и сопутствующий законопроект.

«Разрабатываются главы и статьи нового Водного кодекса. Проект Кодекса в утвержденный срок будет внесен в Мажилис Парламента», - добавил Досбол Бекмагамбетов.