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    Концепцию нового Водного кодекса разработали в РК

    13 Июля 2022, 14:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект нового Водного кодекса в утвержденный срок будет внесен в Мажилис. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем земель с применением водосберегающих технологий к 2025 году в национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса планируется увеличить с 265 до 450 тыс. га», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

    По его словам, за счет увеличения объема оборотного или повторного водоснабжения в промышленности объем забора чистой воды сократится на 1,3 кубических километра.

    «В соответствии с поручением Главы государства, данным на расширенном заседании Правительства 8 февраля, разрабатывается новый Водный кодекс. Принятие нового Водного кодекса станет основой для сохранения водно-ресурсного потенциала страны, стимулирования использования водосберегающих сооружений, повышения роли общества в управлении водными ресурсами и спросом на воду, а также внедрения научного сопровождения отрасли», - подчеркнул Досбол Бекмагамбетов.

    Было отмечено, что разработана концепция нового Водного кодекса и сопутствующий законопроект.

    «Разрабатываются главы и статьи нового Водного кодекса. Проект Кодекса в утвержденный срок будет внесен в Мажилис Парламента», - добавил Досбол Бекмагамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Минэкологии Вода
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