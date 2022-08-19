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    Концепцию целостного воспитания учеников разработают в Казахстане

    19 Августа 2022 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы необходимости внедрения целостного воспитания в образовательные программы поднял заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время трудовое воспитание имеет особое значение в обучении молодежи. В этом году с нового учебного года с первого класса вновь введен предмет «Трудовое обучение». Кроме того, впервые в школах с 7 класса вводится специалист «педагог-профориентатор», который обучает правильному выбору будущей профессии. Уже почти 7% школ практикуют это. Организации образования должны распространять этот опыт, развивать и другие формы трудового обучения детей со школьной скамьи», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

    По его словам, заключены соглашения с 500 предприятиями по реализации шефства над колледжами.

    «В 536 колледжах внедрен формат дуального обучения. Все это направлено на воспитание у детей трудолюбия, обучение необходимым профессиям. В детских садах, школах и колледжах необходимо разработать единую концепцию воспитания в организациях образования, направленную на формирование молодежи Нового Казахстана», – отметил зампремьера.

    По его мнению, данная концепция должна быть направлена на воспитание у детей стремления к знаниям, к новым профессиям и наукам, новаторству и креативности, трудолюбию, ответственности, патриотизму и уважению к истории, традициям и обычаям.

    «Поручаю незамедлительно приступить к разработке концепции, создав рабочую группу с участием лучших школ республики, квалифицированных педагогов, ученых, родительской общественности. Эта концепция должна стать главным документом для каждого учителя и школы», - заключил Е. Тугжанов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Ералы Тугжанов
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