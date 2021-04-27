Концепцию безопасного труда разрабатывают в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой работе касательно разработки правовых основ статуса предписаний технических инспекторов по охране труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение роли общественного контроля и миссии технических инспекторов в трудовой сфере. Трудовой кодекс Республики Казахстан (далее-Кодекс) предусматривает создание в организациях производственного совета по безопасности и охране труда (далее-производственный совет), который вправе инициировать проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах техническими инспекторами труда. При этом, статус, права и обязанности технических инспекторов по охране труда (на сегодня работает 17 595 инспекторов), а также порядок осуществления ими контроля определяются решением производственного совета (функционирует 15 575 советов)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, решения производственного совета являются обязательными для работодателя и работников.

«Для усиления внутреннего контроля законодательно закреплены сроки создания производственного совета. Таким образом, Кодексом за техническими инспекторами труда закреплены обязанности по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на предприятии, решения которых обязательны для исполнения работодателем и работниками. Наряду с этим, в настоящее время разрабатывается проект Концепции безопасного труда до 2030 года, основные направления которой будут определять системные меры, обеспечивающие активное участие сторон социального партнерства в построение риск ориентированной национальной системы управления охраной труда», - отметил зампремьера.

В рамках рабочей группы по разработке проекта Концепции безопасного труда до 2030 года принимают участие заинтересованные государственные органы, работодатели, а также депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

«По вопросу инициирования социальными партнерами совместно с профсоюзами мер материального и морального стимулирования технических инспекторов по охране труда в отраслевые соглашения и коллективные договора в целях повышения полномочий технических инспекторов 12 марта т.г. подписано Генеральное соглашение между Правительством, республиканскими объединениями работодателей и республиканскими объединениями профессиональных союзов на 2021-2023 годы. Генеральным соглашением предусмотрены совместные обязательства сторон по проведению консультаций по вопросу осуществления ежемесячной доплаты техническим инспекторам по охране труда в размере, определяемом в соглашениях, коллективных договорах или актах работодателя, но не менее минимального размера заработной платы, а также проведение их ежегодного обучения в специализированных организациях образования за счет средств работодателя и (или) профессиональных союзов», - заключил Е. Тугжанов.