Концепция антикоррупционной политики соответствует настроениям и ожиданиям общества – Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Концепция антикоррупционной политики соответствует настроениям и ожиданиям общества. Такое мнение высказал директор Экспертного института европейского права и прав человека, член Общественного совета при Агентстве РК по противодействию коррупции Марат Башимов в прямом эфире на площадке «Antikor Live» в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темой обсуждения была Концепция антикоррупционной политики на предстоящие пять лет, которая разрабатывается в рамках Общественного совета при Агентстве.

«Когда был создан Общественный совет при Агентстве по противодействию коррупции, нам сразу сказали, что мы можем вносить свои предложения по новой Концепции антикоррупционной политики. При этом, предложения должны быть понятными для общественности. В этом Совете работают люди, которые, в глазах общества, никак не связаны с коррупцией, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых других общественных советах. Чем важна эта Концепция? В ней все сформулировано четко, понятно, ее легко разъяснять. Она укладывается в то, что говорит наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Потому что он, когда пришел два года назад, сразу сказал: «Давайте будем строить справедливое общество и эффективное государство». Вот это простые, понятные для всех принципы. Честное, справедливое общество – это понятно каждому человеку. Концепция, однозначно ориентирует людей на честный труд, в том числе и государственных служащих. Положения Концепции должны стать нормой жизни, как во всех цивилизованных странах», – сказал М.Башимов.

Эксперт отметил, что казахстанское общество, как показал период пандемии, крайне отрицательно относится к коррупционным проявлениям. Поэтому новая Концепция вполне соответствует настроениям и ожиданиям общества.

М.Башимов также коснулся вопросов коррупции в квазигосударственном секторе экономики, в судебной системе и правоохранительных органах.

По словам директора Института, борьба с коррупцией, незаконным обогащением сейчас усиливается во всем мире. При этом коррупция, пользуясь достижениями науки и техники, обретает крайне изощренные формы. Например, распространяется практика дачи взяток биткоинами. Поэтому необходимо готовить молодых специалистов, владеющих современными цифровыми технологиями и воспитанных в духе нетерпимости к коррупции, для работы в Антикоррупционной службе, как и в других спецслужбах.