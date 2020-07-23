Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Концентраты кислорода доставила в больницу посёлка Жайрем компания «Казцинк»

    23 Июля 2020, 14:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая горно-металлургическая компания ТОО «Казцинк» продолжает оказывать поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для этих целей градообразующее предприятие выделило 85 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из крупнейших горно-металлургических компании страны ТОО «Казцинк» оказывает поддержку в борьбе с коронавирусом. Чтобы помочь больницам в лечении больных с COVID-19, компания выделила 85 млн тенге. Эти средства были направлены на закуп медицинского оборудования больницам Усть-Каменогорска, Риддера, города Алтай и поселка Жайрем.

    «В инфекционные отделения больниц вышеперечисленных городов и поселка были доставлены 120 концентратов кислорода. Из них в инфекционное отделение поселковой больницы Жайрем – 5 штук, каждый из которых стоит 650 000 тенге. Концентраторы используются для кислородной терапии в случае осложнений от COVID-19, когда пациент не может дышать самостоятельно. Дополнительное снабжение медицинским кислородом повышает шансы в борьбе с болезнью, способствует интенсивному процессу регенерации, что сокращает период госпитализации», - сообщили в пресс службе акмата Карагандинской области.

    Помимо этого в больницу поступило: носилки подольно-поперечного сложения НППС (Омнимед), штатив разборчивый для вливаний ШР-01 (Омнимед), дефибриллятор-монитор ДКИ Н-11 (183260), инфузионный насос BeneFusion VP3, ингалятор кислородный 2L с канюлей, комплект шин транспортных складных взрослых больших КШТСв-Б-НН, тонометр Biopress нейлон 50*14 стетоскоп BL-ASM-1, мешок дыхательный реанимационный (взрослый) APEXMED, носилки санитарные брезентовые, отсасыватель «Элема-Н АМ1», мастерсепт 5л (по 3 канистры в коробке, всего 4 коробки), мастерсепт 5л (канистра).

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане