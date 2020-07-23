Концентраты кислорода доставила в больницу посёлка Жайрем компания «Казцинк»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая горно-металлургическая компания ТОО «Казцинк» продолжает оказывать поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для этих целей градообразующее предприятие выделило 85 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из крупнейших горно-металлургических компании страны ТОО «Казцинк» оказывает поддержку в борьбе с коронавирусом. Чтобы помочь больницам в лечении больных с COVID-19, компания выделила 85 млн тенге. Эти средства были направлены на закуп медицинского оборудования больницам Усть-Каменогорска, Риддера, города Алтай и поселка Жайрем.

«В инфекционные отделения больниц вышеперечисленных городов и поселка были доставлены 120 концентратов кислорода. Из них в инфекционное отделение поселковой больницы Жайрем – 5 штук, каждый из которых стоит 650 000 тенге. Концентраторы используются для кислородной терапии в случае осложнений от COVID-19, когда пациент не может дышать самостоятельно. Дополнительное снабжение медицинским кислородом повышает шансы в борьбе с болезнью, способствует интенсивному процессу регенерации, что сокращает период госпитализации», - сообщили в пресс службе акмата Карагандинской области.

Помимо этого в больницу поступило: носилки подольно-поперечного сложения НППС (Омнимед), штатив разборчивый для вливаний ШР-01 (Омнимед), дефибриллятор-монитор ДКИ Н-11 (183260), инфузионный насос BeneFusion VP3, ингалятор кислородный 2L с канюлей, комплект шин транспортных складных взрослых больших КШТСв-Б-НН, тонометр Biopress нейлон 50*14 стетоскоп BL-ASM-1, мешок дыхательный реанимационный (взрослый) APEXMED, носилки санитарные брезентовые, отсасыватель «Элема-Н АМ1», мастерсепт 5л (по 3 канистры в коробке, всего 4 коробки), мастерсепт 5л (канистра).