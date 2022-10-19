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    Конаев будет стремительно развиваться – Касым-Жомарт Токаев

    19 Октября 2022, 14:29

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев вместе с акимом Алматинской области совершил прогулку по центру города Конаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».

    После встречи с общественностью Алматинской области Глава государства на аллее у памятника Динмухамеду Кунаеву встретился с ветеранами, внесшими вклад в становление города, и известными в республике и регионе спортсменами.

    Почетный гражданин города, ветеран труда Александр Чжен поблагодарил Президента за решение назвать город в честь Динмухамеда Кунаева.

    Бывший журналист газеты «Огни Алатау», писатель Владимир Таран подарил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву свою книгу «Солнечный город. Страницы истории», посвященную городу Капчагай.

    Популяризатор национальных видов спорта Тимур Спатаев связал в узел железные гвозди и вручил их Президенту с пожеланием, чтобы единство и сплоченность казахского народа были такими же прочными, как этот узел.

    Президент отметил, что решение о переносе областного центра в город Конаев стало важным шагом для обеспечения процветания региона и высказал уверенность в том, что в дальнейшем город будет стремительно развиваться.

    Фото : t.me/bort_01

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Алматинская область Конаев
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