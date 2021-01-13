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    Кому в Казахстане чаще всего направлялись жалобы на коррупцию

    13 Января 2021, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги мониторинга состояния коррупции в Казахстане за 2020 год, исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян на брифинге сообщила о том, что эксперты проанализировали 1347 жалоб, поступивших на портал «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы проанализировали 1347 обращений, поступивших на портал «Открытый диалог». Чаще всего обращались в таких областях, как Северо-Казахстанская, Мангистауская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Карагандинская, Павлодарская области и город Шымкент с жалобами о том, что заявители столкнулись с коррупцией. Чаще всего обращались к председателю Агентства по противодействию коррупции, министрам юстиции, внутренних дел, образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения», - пояснила эксперт.

    Как пояснила Ольга Шиян, около 30 % обращений поступали повторно из-за того, что на первое обращение заявителя не поступило адекватного ответа либо не было реакции.

    По мнению граждан, основными причинами жалоб являлись волокита, бездействие госорганов в рассмотрении обращений, некомпетентность сотрудников. Пятерку причин завершили технические ошибки и некорректные сведения в государственных базах данных. Порядка 60 % жалоб юридических лиц также были связаны с некорректной работа портала Комитета государственных доходов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Статистика Другие государственные органы Общество
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