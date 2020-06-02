Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Кому разрешили въезд и выезд из Казахстана во время карантина

    2 Июня 2020, 23:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба КНБ РК опубликовала в Instagram изменения в порядке пересечения Государственной границы РК на период карантинных ограничений от 29 мая 2020 года, передает МИА «Казинформ».

    Так, отменено наличие справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19 для въезда на территорию РК иностранцам (лицам без гражданства), которым она ранее была необходима;

    разрешен выезд из РК граждан РК из числа квалифицированных сотрудников (специалистов) – по ходатайству государственных органов РК, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя Премьер-Министра РК для каждого отдельного случая, при наличии официального разрешения на въезд в страну следования;

    разрешен въезд в Республику Казахстан иностранцам (лицам без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

    разрешен выезд из Республики Казахстан граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, при наличии подтверждающих документов заграничного учебного заведения, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Пограничники
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам