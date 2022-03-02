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    Кому положены льготы на вывоз мусора в столице

    2 Марта 2022, 18:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном управлении охраны окружающей среды и природопользования напомнили о том, какие льготы на вывоз твердых бытовых отходов при начислении тарифа положены для определенных категорий граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Так, в соответствии с решением маслихата города Нур-Султана от 25 декабря 2019 года при начислении тарифа для физических лиц предусмотрены льготы на вывоз твердых бытовых отходов в размере:

    100% — участникам Великой Отечественной войны;

    50% — приравненным к участникам Великой Отечественной войны, многодетным матерям, инвалидам I группы;

    25% — инвалидам II группы и пенсионерам по возрасту.

    Расчеты производятся с момента подачи соответствующего заявления и предоставления подтверждающих документов.

    Для применения льгот необходимо обратиться в мусоровывозящую компанию ТОО «Clean City NC» по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Бараева, 23. Телефон для справок: 87076133333.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Цены и тарифы Общество
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