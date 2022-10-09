Кому положена отсрочка от призыва

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается осенний призыв на срочную воинскую службу. На площадке жамбылской региональной службы коммуникаций разъяснили изменения в призыве на срочную воинскую службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существенных отличий этого призыва от предыдущих нет. Срок срочной воинской службы, как и прежде, составляет 12 месяцев, призыв проводится два раза в год - весной с марта по июнь и осенью с сентября по декабрь. Требования к состоянию здоровья призываемых граждан не изменились. Призываются здоровые, годные к воинской службе призывники, но разрешен призыв граждан, имеющих незначительные ограничения. Состояние здоровья каждого из призывников рассматривается индивидуально, учитываются результаты лабораторных, клинических и других исследований», - проинформировал заместитель начальника департамента по делам обороны Жамбылской области Хасен Карабаев.

Спикер отметил изменения в оповещении призывников, освобождении от призыва и предоставлении отсрочек.

«Если в прошлые годы оповещение призывников проводилось только повестками, то с этого года широко применяются СМС-сообщения, которые рассылаются операторами мобильной связи. Это сделано потому, что многие жамбылцы уезжают работать из региона и получить повестку становится невозможным. Если призывник не приходит в военкомат, полиция обязана отыскать его и доставить на призывной участок», - сказал Х. Карабаев.

Он сообщил о том, что ждет призывника в случае уклонения от воинской службы.

«Уклонение от воинской службы - это уголовная и административная ответственности. За уклонение без законных оснований предусмотрен штраф до трех млн тенге, либо исправительные работы до 400 часов или лишение свободы на год. Если после уклонения призывник добровольно явился на призывной пункт, уголовная ответственность заменяется административной - и наказывается штрафом в размере пяти МРП - 15 315 тенге», - пояснил представитель военкомата.

Есть некоторые изменения в предоставлении отсрочек призывникам.

«Получить освобождение или отсрочку от призыва теперь можно онлайн - через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz. Таким образом, мы минимизируем контакт призывников с работниками военкоматов. Для получения государственной услуги нужно заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП, а также электронные копии документов, подтверждающих право на отсрочку либо на освобождение от призыва на воинскую службу», - сообщил Хасен Карабаев.

На вопрос, какие существуют виды отсрочек, спикер ответил, что по закону отсрочка предоставляется по семейным обстоятельствам, для продолжения образования, по состоянию здоровья.

Могут быть и другие причины, например, работающие в сельской местности врачи или педагоги, имеющие соответствующее педагогическое образование и работающие по специальности, уточнил спикер. Если один из членов семьи имеет инвалидность, а призывник является единственным ребенком мужского пола, также полагается отсрочка.

Отсрочку могут получить студенты высших или средних специальных учебных заведений, отцы двух и более детей, а также призывники, ухаживающие за членами семьи - пенсионерами или инвалидами I или II группы. При этом при наличии других братьев или сестер, проживающих в Казахстане, отсрочка от призыва не предоставляется.

Спикер сообщил, в какие войска и регионы могут быть определены призывники из Жамбылской области.

«Жамбылские призывники служат во всех областях Казахстана. От состояния здоровья, категории годности, роста и веса призывника зависит, в какие виды и рода воинских формирований его отправят. При соответствии требований призывники могут быть направлены в Пограничную службу КНБ РК, воинские части Министерства обороны РК, Службу государственной охраны РК, Национальную гвардию РК, Министерство по чрезвычайным ситуациям РК. Сейчас проводится призыв в Пограничную службу КНБ РК», - сказал Хасен Карабаев.