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    Кому подотчетны социально-предпринимательские корпорации

    24 Марта 2022, 13:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно возложения на местный маслихат функции контроля за эффективностью, подотчетностью СПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с пп. 6) п. 1 ст. 6 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (далее – Закон), к компетенции маслихатов относится рассмотрение отчетов руководителей исполнительных органов и внесение в соответствующие органы представлений о привлечении к ответственности должностных лиц государственных органов, а также организаций за невыполнение решений маслихата», - написал Роман Скляр в своем ответе .

    Он отметил, что согласно пп. 5) п.1 ст. 21 Закона, депутат вправе вносить предложения о заслушивании на сессии отчетов должностных лиц местного исполнительного органа и организаций, расположенных на территории соответствующего маслихата, по вопросам, отнесенным к компетенции маслихата.

    «Таким образом, действующим законодательством регламентирована возможность предоставления отчетов социально-предпринимательскими корпорациями маслихатам соответствующей административно-территориальной единицы. Кроме того, согласно Закону «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее – Закон) СПК отнесены к организациям публичного интереса. В этой связи, законодательством предусмотрено обеспечение доступа к результатам деятельности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ( www.dfo.kz ), также аудит деятельности уполномоченными органами», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Экономика Маслихат
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