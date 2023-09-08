Кому отдается приоритет на портале INDIGO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На вопрос журналиста о том, почему в системе INDIGO приоритет отдаётся детям работников правоохранительных органов, ответили заместитель акима города Астаны Есет Байкен и руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев, передает МИА «Казинформ».

«До прошлого года приоритетное направление было у детей военнослужащих согласно «Закону о воинской службе». С прошлого года включили детей сотрудников правоохранительных систем согласно «Закону о статусе военнослужащих и правоохранительных органов» РК. Мы должны исполнять эти нормативно-правовые документы. Тем не менее, детям из многодетных семей оплата за питание будет возмещаться за счёт государства», – сообщил руководитель управления Касымхан Сенгазыев на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны

В ходе брифинга сообщили, что в столице 16 527 детей с особыми образовательными потребностями, это составляет 3% от общего числа детей. Для них создаются условия качественного обучения.

«Для инклюзивного образования созданы условия в 64 детских садах и 89 школах. К 2025 году такие условия будут созданы во всех организациях образования. Психолого-медико-педагогическую консультационную услугу для детей с особыми образовательными потребностями оказывают 6 организаций. В новом учебном году открылась ещё одна на левом берегу. Она будет обслуживать детей,учащихся в Есильском районе. До конца года планируется открыть ещё одну организацию, оказывающую психолого-медико-педагогическую консультативную помощь. В новом учебном году в 3 школах - №3, №31 и №95 - открыты кабинеты поддержки инклюзии. Всего в городе 28 таких кабинетов при школах и 4 - в детских садах», – добавил заместитель акима города.

Согласно статистическим данным, в Астана функционирует 100 государственных, 402 частных, 3 ведомственных, 505 дошкольных организаций с охватом 67 642 детей.

На электронном портале INDIGO в очереди зарегистрирован 60971 ребенок дошкольного возраста, из них 41 818 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

С сентября акиматом города Астаны в рамках реализации поручения Главы государства принято постановление «Об организации бесплатного питания отдельным категориям воспитанников дошкольных организаций образования города Астаны». В рамках постановления дети из социально-уязвимых слоев населения будут обеспечены бесплатным питанием в детских садах.