Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Кому необходимо обратиться за пенсией до конца года, рассказали в ЕНПФ

    26 Декабря 2019, 12:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, кому необходимо обратиться с заявлением о выплате пенсии до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ЕНПФ в преддверии 2020 года напоминает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республике Казахстан», предусматривающим поэтапное повышение пенсионного возраста женщин с 2018 по 2027 годы с 58 до 63 лет, необходимо иметь в виду, что, если женщина достигла пенсионного возраста (59 лет) в этом году, но своевременно до 31 декабря 2019 года не обратилась за назначением пенсионных выплат по возрасту, а пришла только в январе 2019 года, то согласно п.1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республике Казахстан» за выплатой она сможет обратиться только после того, как ей исполнится 59,5 лет», - сообщили в фонде.

    Таким образом, если у вас день рождения, например, 30 – 31 декабря, необходимо за десять дней до наступления 59-летия, но не позднее 31 декабря текущего года, обратиться с заявлением о назначении пенсионных выплат по возрасту в ЦОН.

    Иначе необходимо будет ждать полгода для реализации своих прав на пенсионные выплаты.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Минтруда назвали размер средней пенсии
    Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане