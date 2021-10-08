Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19 по состоянию здоровья, рассказала врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врач общей практики поликлиники №8 города Нур-Султана Шолпан Дайрабаева рассказала о преимуществах вакцинации и пояснила, кому нельзя получать прививку по состоянию здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«В настоящее время темпы вакцинации очень высоки среди пациентов в возрасте от 21 до 60 лет. Они могут свободно работать в общественных учреждениях, в первую очередь, после получения вакцины. А человек, работающий в тесном взаимодействии с общественностью, должен, во-первых, уберечь себя, а во-вторых, ответственно относиться к здоровью окружающих его коллег и граждан-получателей услуг», - сказала врач.

Спикер напомнила, что кроме врачей, в том числе и поликлиники, в которой она сама работает, в первую очередь вакцинацию прошли военные работники, учителя. Также очень высоки темпы прохождения иммунизации государственными служащими, работающими в общественных учреждениях, около 80% из них вакцинированы.

Она также рассказала, при каких условиях выдается справка о том, что человеку противопоказана вакцина.

«Надо особо отметить пациентов, больных раком. У них абсолютное противопоказание к получению вакцины. Кроме того, при температуре тела выше 38,5 градусов, наличии каких-либо клиник острых респираторных заболеваний, то есть при кашле или ангине и симптомах ОРВИ, мы даем временный медицинский отвод от вакцинации до двух недель. Точно так же при бронхиальной астме или обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, в зависимости от тяжести заболевания, мы выдаем временный медотвод и не вакцинируем. Также при сезонных аллергических заболеваниях мы выдаем аналогичную справку на период до окончания аллергического сезона», - сказала медик.

Шолпан Дайрабаева отметила, что в поликлинике, где она работает, ежедневно выдается по 10-15 справок о том, что человек не может пройти вакцинацию.

«Можно сказать, что с начала коронавирусной инфекции все - от маленького ребенка до пожилых людей - научились носить медицинские маски, обеззараживать руки антисептиками, мыть руки при входе в дом с улицы и соблюдать дистанцию, избегать толпы людей. Я считаю, что это повышение медицинской грамотности населения.

Пациентам, состоящим в диспансерном списке, больным злокачественными новообразованиями, мы выдаем лекарственные средства, получаемые бесплатно до трех месяцев. В поликлинику они приходят не часто. Мы стараемся максимально подробно информировать их о том, как вовремя пить витамины, вести здоровый образ жизни. Каждый пациент знает, что на 90% он несет ответственность за свое здоровье. Например, накануне, когда мы пригласили наших стариков на празднование Дня пожилых людей, мы услышали от них следующее: «Сейчас у меня все хорошо, если есть возможность, я лучше дома побуду, если возникнет какая-то необходимость, я поеду сам». Это нас поневоле радует», - сказала медицинский работник.

Врач особо отметила, что большинство желающих сделать прививку, выбирают вакцину «Спутник V».

«Мы мониторим больных коронавирусной инфекцией, проводим онлайн-консультации. Из них в цифрах 19 человек из 60 получили прививки, 41- не получили прививки. Отмечается, что со временем заболеваемость пациентов, получивших вакцину, снизилась, а среди населения, не получившего вакцину, отмечается высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией. Для этого в настоящее время мы должны по возможности продолжить разъяснительную работу государственных телеканалов, радио, органов. Тогда мы можем остановить необоснованный прогноз антиваксеров», - заключила Шолпан Дайрабаева.

Ранее врач-терапевт городской поликлиники №14 города Нур-Султана Майя Молдахан рассказала, как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса.