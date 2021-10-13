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    «Комсомольское Рождество» и «Комсомольская Пасха» - как боролись с религией в советское время

    13 Октября 2021, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Государственной комиссии, руководитель Проектного офиса Госкомиссии Сабыр Касымов рассказал о методах борьбы власти с религией в советское время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он сообщил, что одной из знаковых антирелигиозных кампаний стало вытеснение и постепенная замена вековых, а то и тысячелетних народных и религиозных праздников на советские. С этой целью внедрялись такие мероприятия, как «Комсомольское Рождество», «Комсомольская Пасха». С 1926 года запрещен праздник «Наурыз», а с 1930 года – Курбан айт.

    За два-три года были закрыты все мусульманские религиозные начальные и средние учебные заведения. Арабский алфавит, на котором написаны учебники и книги, перевели на латиницу. Здания медресе и мечетей переделывали под клубы, музеи, танцплощадки, зернохранилища, конюшни и т.д.

    Ранее С. Касымов выступил на республиканском тематическом семинаре «Об обмене опытом по сбору материалов по жертвам политических репрессий – представителям традиционного духовенства». Он отметил, что при преследовании служителей веры советская власть применяла разные изощренные методы. Широко использовались фабрикация групповых уголовных дел.

    Так, в Акмолинске за контрреволюционные идеи были осуждены 16 человек, а шестеро во главе с имамом Акмолинской области Темиргали Мирвалиевым расстреляны. Осуждали даже уже заключенных. Например, по сфабрикованному делу осуждены девять православных священников во главе с Сергеем Зверевым, отбывавших наказание в Карлаге, якобы за контрреволюционную деятельность, примыкавшей к зарубежным религиозным течениям.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия История Казахстана Общество
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