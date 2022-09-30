Комплексы «Сергек» принесли в бюджет Алматы 17,5 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конырбаев сообщил, что в городе в рамках договора ГЧП функционируют 766 аппаратно-программных комплексов «Сергек», из них 383 на линейных участках и 383 на перекрестках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента запуска проекта снижена смертность на дорогах на 48% (по сравнению с 2019 годом – 161, 2021 год – 84), ДТП на 29% (по сравнению с 2019 годом – 4543, 2021 год – 3230), раненых на 30% (по сравнению с 2019 годом – 5403, 2021 год – 3759). За 32 месяца (2020 – август 2022 гг.) собрано в бюджет города уже 17,5 млрд тенге (2020 год – 4,9 млрд тенге, 2021 год – 7,8 млрд тенге, 8 месяцев этого года – 4,8 млрд тенге), тогда как частному партнеру выплачено 2,6 млрд тенге (2021 год – 1,2 млрд тенге, 8 месяцев этого года – 1,4 млрд тенге)», - сказал глава управления.

Спикер также отметил, что планируется увеличение комплексов «Сергек» на 575 АПК, из них 493 на линейных участках и 82 на перекрестках.

«575 аппаратно-программных комплексов планируются к запуску в апреле 2023 года, в том числе досрочно частичный запуск 100 АПК в феврале 2023 года, 150 АПК в марте 2023 года. Реализация данной инициативы позволит дополнительно снизить смертность на дорогах Алматы на 30% и собрать в местный бюджет штрафы на сумму 16,2 млрд тенге», - отметил Баян Конырбаев.

По его словам, увеличение комплексов «Сергек» позволит полностью покрыть особо аварийные и криминогенные участки, а также улучшит дорожную и общественную безопасность.