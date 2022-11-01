Комплексный план развития Улытауской области одобрили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комплексный план социально-экономического развития области Улытау одобрили в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Улытау обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности и машиностроения. В области расположен крупнейший в Казахстане производитель меди с полным циклом производства. На этих производствах занята треть жителей региона. Реализация мероприятий Комплексного плана придаст значительный импульс развитию новой области и позволит повысить благосостояние населения региона», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, будут также реализованы проекты по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, решены экологические проблемы.

«Особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности и сельского хозяйства. За счет частных инвестиции предусматривается строительство нефтеперерабатывающего завода средней мощности, биоэлектростанции и химического завода. В сфере энергетики предусматривается строительство Жезказганской тепловой электростанции 2 и модернизация тепловой станции 1 в городе Сатпаеве. Для стимулирования развития предпринимательства будет построен оптово-распределительный центр в Жезказгане, три гостиничных комплекса, дом отдыха», - перечислил Премьер.

Также разработаны региональные программы поддержки бизнеса «Путь к успеху» за счет средств местного бюджета.

«Самое главное - до 2026 года будут созданы около 9,5 тыс. новых рабочих мест. Как видим, Комплексный план имеет ряд очень важных мероприятий. Мы одобряем данный документ. Министерству национальной экономики и акимату Улытауской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное исполнение всех мероприятий плана», - заключил Алихан Смаилов.



