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    Комплексный план развития Улытауской области одобрили в Правительстве

    1 Ноября 2022, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комплексный план социально-экономического развития области Улытау одобрили в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Улытау обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности и машиностроения. В области расположен крупнейший в Казахстане производитель меди с полным циклом производства. На этих производствах занята треть жителей региона. Реализация мероприятий Комплексного плана придаст значительный импульс развитию новой области и позволит повысить благосостояние населения региона», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, будут также реализованы проекты по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, решены экологические проблемы.

    «Особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности и сельского хозяйства. За счет частных инвестиции предусматривается строительство нефтеперерабатывающего завода средней мощности, биоэлектростанции и химического завода. В сфере энергетики предусматривается строительство Жезказганской тепловой электростанции 2 и модернизация тепловой станции 1 в городе Сатпаеве. Для стимулирования развития предпринимательства будет построен оптово-распределительный центр в Жезказгане, три гостиничных комплекса, дом отдыха», - перечислил Премьер.

    Также разработаны региональные программы поддержки бизнеса «Путь к успеху» за счет средств местного бюджета.

    «Самое главное - до 2026 года будут созданы около 9,5 тыс. новых рабочих мест. Как видим, Комплексный план имеет ряд очень важных мероприятий. Мы одобряем данный документ. Министерству национальной экономики и акимату Улытауской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное исполнение всех мероприятий плана», - заключил Алихан Смаилов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Регионы Улытауская область
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