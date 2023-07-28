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    Комплексный план развития машиностроения рассмотрели в Правительстве

    28 Июля 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам разработки Комплексного плана развития машиностроения до 2028 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

    Документ, работа над которым ведется по поручению Главы государства, должен придать еще больший импульс дальнейшему развитию отрасли. При его подготовке учтены предложения бизнеса, в частности, от Союза машиностроителей Казахстана.

    Комплексный план включает в себя 83 мероприятия, направленных на поддержку отечественных производителей и повышение конкурентоспособности сферы машиностроения. Они отражают как системный характер, так и точечный по секторам (горно-металлургическое, железнодорожное, нефтегазовое, энергетическое, электротехническое, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, авиастроение).

    Основной целью плана является рост валовой добавленной стоимости в отрасли машиностроения в 4,5 раза, объемов производства – в 2,2 раза, экспорта – в 2,9 раза, производительности труда – в 1,9 раза, инвестиций – в 1,5 раза.

    По итогам обсуждения документа Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и организациями ускорить согласование Комплексного плана и внесение проекта постановления Правительства о его утверждении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Промышленность
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