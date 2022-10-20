Комплексный план развития агломерации разрабатывают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно законопроекту «О развитии агломераций», планируются создать комплексные планы развития агломераций, а также в регионах - местные советы агломераций. Об этом, презентуя законопроект, сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики презентовало в Комитете по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса законопроект «О развитии агломераций».

«На региональном уровне будут созданы местные советы агломераций, как площадки взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области для решения конкретных вопросов скоординированного развития территории агломерации. Местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам поддержки развития агломерации, при этом секретариат местного совета будет разрабатывать комплексный план развития агломерации», - сообщил Бауыржан Омарбеков в ходе презентации законопроекта.

По его словам, порядок формирования и отбор кандидатур в состав местного совета будет определяться соглашением о совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации.

«В состав местного совета агломерации могут входить представители МИО и маслихатов столицы или города республиканского значения, прилегающей области, населенные пункты которой входят в агломерацию, а также представители Национальной палаты предпринимателей РК и неправительственных организаций. В целом, создание органов управления агломерациями поможет построить сильную систему местного управления, а также обеспечивать реализацию проектов в масштабах всей агломерации», - отметил вице-министр нацэкономики.

Согласно законопроекту, в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и скоординированного развития будут разработаны комплексные планы развития агломераций, которые будут учитывать документы СГП и генеральные планы регионов.

«Комплексный план будет содержать следующие положения:

– оценку текущего состояния социально-экономического развития агломерации, с идентификацией основных проблем пространственного планирования и инфраструктурного развития;

– цели и задачи развития агломерации;

– основные показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи развития агломерации;

– мероприятия, сгруппированные по задачам развития агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации и ответственных исполнителей;

– ожидаемые эффекты от планируемых мер», - пояснил Б. Омарбеков.

Комплексный план развития агломерации разрабатывается секретариатом местного совета агломерации на пятилетний период и утверждается Правительством по согласованию с Администрацией Президента.