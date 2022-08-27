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    Комплексный план позволяет обеспечить страну сахаром только наполовину - и.о. министра торговли

    27 Августа 2022 13:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что Комплексный план по развитию сахарной отрасли не решает до конца вопрос стопроцентного обеспечения сахаром за счет собственного сырья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Премьер-Министр сказал о непродуктивных посредниках, с ними надо бороться. Есть продуктивные посредники, у которых есть магазины, склады. Это те, которые занимаются оптовой торговлей, это необходимые звенья в торговой цепи. Есть непродуктивные, но антимонопольный орган занимается именно как раз одной из компаний, к которой были вопросы», - пояснил Серик Жумангарин после заседания Правительства.

    Также глава ведомства ответил на вопрос по поводу Комплексного плана по развитию сахарной отрасли.

    «Комплексный план позволяет обеспечить себя сахаром только наполовину, на 43%. То есть, он не решает до конца вопрос стопроцентного обеспечения сахаром за счет собственного сырья. Вопрос сейчас стоит на повестке дня», - заявил Серик Жумангарин.

    Журналисты поинтересовались, знает ли министр цены на продукты питания.

    «Последний раз ходил в супермаркет одного из торговых центров. Пятикилограммовый мешок сахара стоит 5500 тенге. Это очень дорого. Сейчас наша задача сделать так, чтобы сахар и все виды продовольственных товаров были. Во-вторых, надо постараться снизить цену, либо темп роста», - заявил Серик Жумангарин.

    Также представители СМИ спросили, может ли Правительство запретить рынку поднимать цены.

    «Рынок будет работать тогда только в нужном направлении, когда ему это будет удобно. Поэтому метод кнута здесь не подходит. Будем работать, применять рыночные механизмы. Здесь необходим комплексный подход», - считает он.

    Ранее Премьер-Министр поручил пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников.

    Ранее вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек сообщил о том, как будут развивать сахарную отрасль в Казахстане. В соответствии с поручением Главы государства разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, который включает четыре основных раздела, состоящих из 33 мероприятий.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Сельское хозяйство Серик Жумангарин Минторговли Сахар
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