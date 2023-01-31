Комплексный план по развитию машиностроения разрабатывает МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разрабатывается Комплексный план по развитию сферы машиностроения. В Комитете индустриального развития прошло совещание с участием представителей предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. Особое внимание было уделено проблеме нехватки высококвалифицированных кадров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«Кадровый потенциал - важнейший фактор успеха любого предприятия. Уровень профессиональной подготовки кадров способствует расширению производства продукции, обеспечивая ее конкурентоспособность, как на внутреннем, так и внешнем рынках. Казахстанская машиностроительная промышленность сегодня столкнулась с проблемой дефицита высококвалифицированных кадров, которая требует неотложного решения», - отметил руководитель управления автомобилестроения, специальной техники и сельхозмашиностроения Руслан Хисамутдинов.

Для решения проблемы представители предприятий предлагают наладить прямую связь между учебными и научными организациями, а также обеспечить организации среднего профессионального образования современной материально-технической базой.

Также участниками совещания обсуждены вопросы развития промышленной кооперации при проектировании и выпуске техники, развития экспортных возможностей, предоставления субсидий на закуп сырья и материалов.

Основной целью разрабатываемого комплексного плана является рост объемов реального производства, производство новых видов продукции, увеличение объемов экспортируемой продукции и снижение импорта готовой продукции машиностроения.



