Комплексный план по противодействию теневой экономике обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На совещании под председательством заместителя Премьер-Министра–министра финансов РК Ерулана Жамаубаева рассмотрен вопрос о ходе реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Глава государства поставил перед Правительством и Агентством по финансовому мониторингу стратегическую задачу по снижению теневой экономики до 15% к 2025 году. В рамках реализации комплексного плана исполнено 45 мероприятий из 64 или 70% от плана.

Необходимо отметить, что за 2021 год уровень теневой экономики по стране составил 19,75% при прогнозе 21,5%.

Ерулан Жамаубаев поручил государственным органам и организациям обеспечить исполнение мероприятий действующего комплексного плана по противодействию теневой экономике. Необходимо в соответствующий срок рассмотреть протокол разногласий, обеспечить согласование проекта комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Также Агентству по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными госорганами в соответствующий срок следует внести в Аппарат Правительства согласованный проект комплексного плана на 2023-2025 годы.



