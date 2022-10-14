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    Комплексный план по обеспечению отечественными семенами разработают в РК

    14 Октября 2022, 04:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй по счету республиканский слет растениеводов Казахстана собрал представителей отрасли со всех регионов страны. Состоялся активный диалог и обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития агропромышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Участников приветствовал министр сельского хозяйства. Ербол Карашукеев поздравил присутствующих с грядущим Днем хлеба, который празднуется в Казахстане 16 октября и отдельно остановился на господдержке растениеводов и важных программах отрасли.

    «Объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ был увеличен в 2 раза и достиг суммы в 140 млрд тенге. При этом по дополнительным 70 млрд увеличен норматив кредитования, о чем просили сами фермеры. Также продолжена практика форвардного закупа «Продкорпорацией» и расширен перечень закупаемых культур до 10 наименований. В список включены лен, рапс, гречиха и кукуруза», - сказал министр.

    Ербол Карашукевв отметил также и другие меры поддержки аграриев. К примеру, по поручению Главы государства к началу массовых уборочных работ фермеры смогли пробрести сельхозтехнику в рамках программы льготного лизинга с выгодными условиями кредитования. Все эти меры позволили собрать хороший урожай.

    «Если ранее прогнозируемый урожай составлял 18,4 млн тонн зерновых, то уже на сегодня при средней урожайности 13,5 ц/га намолочено 21,6 млн тонн зерна. Кроме того, по пшенице прогнозировался валовый сбор на уровне 13,4 млн тонн, но сегодня в первоначальном весе уже собрано 16,2 млн тонн», - добавил Ербол Карашукеев.

    Министр также отметил, что по поручению Президента для развития семеноводства ведется разработка отдельного комплексного плана по обеспечению семенами отечественной селекции. А для снижения импортозависимости создадут научно-производственный центр семеноводства, где в единой цепочке будут объединены «селекция, семеноводство и производство». Работа ведется совместно с НАНОЦ и ведущими учеными Казахстана.

    «Со следующего года по опыту развитых стран будет внедрена новая информационная система, позволяющая в цифровом формате отслеживать продвижение семян высоких репродукций от оригинаторов до товарных хозяйств, что позволит установить жесткий контроль за их использованием», - отметил министр сельского хозяйства.

    В завершение глава Минсельхоза отметил заслуги казахстанских хлеборобов, мукомолов и пекарей, а также всех причастных к производству хлеба за высокие достижения в профессиональной деятельности. Передовиков растениеводства поощрили ведомственными наградами.


    Минсельхоз Сельское хозяйство
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