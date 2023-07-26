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    Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике утвердили в Казахстане

    26 Июля 2023, 08:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы. План разработан Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными государственными органами. Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

    План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и др.

    В частности, реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям.

    Так, к 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%. В 2022 году данный показатель составлял 6,7%. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя в 2,4% (2022 год – 3,2%).

    Реализация плана также предусматривает снижение неформальной занятости и пресечение незаконной деятельности. Долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны планируется увеличить с 36% в 2022 году до 37,5% в 2025 году.

    Комплексный план разработан в рамках реализации предвыборной программы Президента РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Премьер-министр РК
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