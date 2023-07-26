Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике утвердили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы. План разработан Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными государственными органами. Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и др.

В частности, реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям.

Так, к 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%. В 2022 году данный показатель составлял 6,7%. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя в 2,4% (2022 год – 3,2%).

Реализация плана также предусматривает снижение неформальной занятости и пресечение незаконной деятельности. Долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны планируется увеличить с 36% в 2022 году до 37,5% в 2025 году.

Комплексный план разработан в рамках реализации предвыборной программы Президента РК.