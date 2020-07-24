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    Комплексный план действий по противодействию угрозам эпидемий планируют принять на саммите ШОС

    24 Июля 2020, 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Координационный совет по совместному противодействию угрозам эпидемий предлагает создать секретариат Шанхайская организация сотрудничества. Об этом заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На стадии согласования находится проект соглашения о сотрудничестве государств-членов ШОС по борьбе с чумой. Реальным шагом в этом направлении могло бы быть создание Координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемий на пространстве ШОС для организации оперативного и системного взаимодействия государств-членов организации. Проект документа разработан секретариатом ШОС. Узбекской и таджикской стороной поддержано данное предложение секретариата на встрече министров иностранных дел стран-членов ШОС.

    По словам Владимира Норова, этот механизм призван содействовать государствам-членам выработки и реализации комплексных мер по профилактике, раннему предупреждению, реагированию и снижению негативного взаимодействия эпидемиологических заболеваний.

    «Совсем скоро в Санкт-Петербурге состоится Саммит глав государств-членов ШОС. Планируется принятие комплексного плана действий государств-членов организации по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона. Полагаю, что предложение, подготовленное секретариатом ШОС, найдет свое отражение. С учетом серьезности угрозы продолжающейся пандемии коронавируса архиважным становится скоординирование совместных усилий и взаимная поддержка, которые позволят успешно преодолеть эту чрезвычайную ситуацию и остановить распространение эпидемии. В этих условиях эффективность такого механизма практического взаимодействия как Совещание министров здравоохранения ШОС существенно возрастает», - заявил генеральный секретарь организации.

    Напомним, в формате видеоконференцсвязи состоялось Совещание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана ШОС Здравоохранение
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