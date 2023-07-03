Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом принят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин сообщил, что сегодня реализована еще одна важнейшая инициатива Президента Казахстана - Правительство приняло Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом до 2025 года, передает МИА «Казинформ».

Глава государства дал поручение разработать данный План в своем сентябрьском Послании прошлого года. Президент определил борьбу с распространением синтетических наркотиков одним из важнейших приоритетов в своей Предвыборной программе.

«Стоит напомнить, что подобного плана не было с 2016 года, что негативно сказалось на эффективности борьбы с наркотиками. Поэтому в прошлом году Совет по молодежной политике при Президенте одним из первых на общественном поле актуализировал проблему распространения синтетических наркотиков. В новом созыве Мажилиса Парламента депутатами также неоднократно поднималась проблема «синтетики», в том числе и в депутатских запросах.

В Туркестанской речи на Национальном Курултае Президент назвал распространение наркотиков среди молодежи проблемой, угрожающей здоровью нации. Глава государства подчеркнул, что будет держать этот вопрос на своем личном особом контроле.

Принятый Комплексный план широко обсуждался в экспертной среде, в том числе на площадке Совета по молодежной политике. Разработанные новые механизмы и инструменты нацелены прежде всего на профилактику наркомании и снижение числа наркозависимых. Главная цель Комплексного плана – консолидировать усилия общества, его гражданских институтов и всех органов власти», - написал в Telegram Ерлан Карин.

Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая смотрите здесь.