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    Комплексные планы трех новых областей могут разработать в Казахстане

    16 Июня 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 12 млрд тенге планируют выделить для организации работы акиматов Улытауской, Жетысуской и Абайской областей. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания Сената депутаты задали вопрос относительно финансирования трех новых областей. Кроме того, сенаторы поинтересовались, рассматривается ли вопрос разработки комплексного плана социально-экономического развития созданных регионов.

    «Что касается финансирования вновь созданных областей, то на текущий момент есть определенная заявка по размещению акиматов данных областей. На это планируется потратить около 12 млрд тенге. Пока соответствующей бюджетной заявки в республиканский бюджет не было. Пока это будет проводиться в рамках текущего бюджета», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы в Сенате.

    Он уточнил, что при необходимости соответствующие средства будут выделяться.

    «Кроме того, возможно будут разрабатываться комплексные планы новых областей для того, чтобы поддержать как на республиканском, на местном уровне, так и за счет частных инвестиций», - проинформировал Алибек Куантыров.

    8 июня 2022 г. в Казахстане официально появились три новые области - Абайская, Жетысуская и Улытауская.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Улытаускую область.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Сенат Акимат Экономика Миннацэкономики Абайская область Жетысуская область Улытауская область
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