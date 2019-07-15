Комплексную независимую оценку качества активов банков проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В банковской системе будет проведена комплексная независимая оценка качества активов банков. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В проверку включено 14 банков, занимающих 87% от всех активов банковской системы. До конца июля текущего года совместно с международным консультантом — компанией Oliver Wyman, будет завершена адаптация методологии Европейского центрального банка», - сказал Ерболат Досаев в ходе расширенного заседания Правительства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уточнил у Ерболата Досаева, как будет проведена работа в отношении 14 банков.

«Это казахстанские банки и с иностранным участием. Работу – адаптацию, методологию Европейского центрального банка мы завершаем к 29 июля. С 1 августа приступаем к самой оценке активов банков. Работа будет завершена к концу ноября - началу декабря этого года. Далее совместно с Правительством будет составлен специальный план мероприятий на ближайшие 2-3 года по принятию мер и рекомендаций по итогам оценки активов банков. Мы считаем, что оценка активов банков позволит привлечь инвесторов и поднять престиж и доверие к банковской системе Казахстана», - ответил он.