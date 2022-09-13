Комплексное учение «Бекет-2022» проходит в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ходе учения «Бекет-2022» представители центральных государственных и местных исполнительных органов отработают различные сценарии преодоления кризисных ситуаций, а также при возникновении внешней угрозы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В мероприятиях принимают участие оперативные группы министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, национальной экономики, здравоохранения, финансов, информации и общественного развития, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.

«Комплексное учение нацелено на повышение уровня межведомственного взаимодействия, слаженности местных исполнительных органов, совершенствование навыков личного состава при выполнении совместных задач», - говорится в сообщении.

Фото:gov.kz