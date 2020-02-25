Комплексно проводить противопаводковые мероприятия поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил министерствам и акиматам комплексно проводить противопаводковые мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам ожидается таяние очень большого объема снега в центральной, северной, восточной частях республики. Поэтому всем акимам с сегодняшнего дня взять на личный ежедневный контроль ситуацию. Мобилизовать все необходимые средства и технику для вывоза снега, в том числе из сельских населенных пунктов. Обеспечить расчистку русел рек, стоков, ливневой канализации, возведение временных земляных валов и дамб. Соответствующим службам МВД и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов также наладить четкий мониторинг и контроль», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Кроме того, Премьер-Министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития организовать круглосуточный контроль за недопущением переливов на автотрассах республиканского значения и на железнодорожных путях, обеспечить пропуск паводковых вод через водопропускные трубы.

«Министерству экологии с учетом прогнозных данных определить безопасные объемы заполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за их наполнением. При необходимости принять меры по заблаговременному опорожнению водохранилищ», - отметил Аскар Мамин.

МВД вместе с тем поручено совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов создать соответствующие штабы, обеспечить полную готовность сил и средств.